Buone notizie: Agropoli torna Covid free Il 57% dei cittadini ha ricevuto almeno una dose. A Campagna 910 somministrazioni in un giorno

Buone notizie dalla provincia di Salerno, il comune di Agropoli è nuovamente Covid free. Il Dipartimento di Prevenzione Asl ha comunicato la guarigione degli ultimi 8 concittadini che erano risultati contagiati nelle scorse settimane, quindi ad oggi non risultano casi di contagio. A renderlo noto il sindaco Adamo Coppola: "Una bellissima notizia, che acquista ancora più valore perché è concomitante con l'inizio della stagione estiva."

Un risultato importante che è stato ottenuto anche grazie ad una spedita campagna vaccinale in città, sono state, infatti le 19.078 le somministrazioni totali, aggiornate al 23 giugno.

12.345 i concittadini hanno ricevuto almeno la prima dose, con una percentuale del 57% . "Disponibilità di dosi permettendo, confidiamo quanto prima di arrivare a percentuali maggiori. Sarebbe un ulteriore bel messaggio per spingere i turisti a scegliere la nostra Città quale meta per le proprie vacanze. - Conclude il primo cittadino - Con l'arrivo del caldo abbiamo provveduto a far montare dei teli ombreggianti nel percorso di ingresso del Centro vaccinale di via Taverne e sono stati già ordinati ulteriori condizionatori che verranno installati all'interno per un maggiore comfort degli utenti."

E' corsa ai vaccini anche a Campagna dove, nella giornata di sabato, durante il Vaccino Day, sono state somministrate altre

910 dosi di Vaccino Pfizer, di cui circa 270 prime dosi. "Un ennesimo gran risultato frutto della forte sinergia tra l’Amministrazione Comunale, l’ASL (con la dott.ssa A.Nobile), la Croce Rossa e il Nucleo Comunale di Protezione Civile di Campagna." Le parole del primo cittadino Roberto Monaco.