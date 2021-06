Torna l'incubo Covid a Rofrano: positiva una famiglia Ma il sindaco rassicura: "Si tratta di un unico nucleo familiare di quattro persone"

Torna l'incubo Covid nel comune di Rofrano. Sono risultati positivi i tamponi effettuati su un intero nucleo familiare, già in isolamento da qualche giorno. Si attendeva solo l'ufficialità della cosa, già dal 24 giugno, intanto, il sindaco Nicola Cammarano aveva provveduto a sospendere le attività in presenza sia per l'asilo nido che per la scuola dell'infanzia.

Nella giornata di ieri è stata accertata la positività della famiglia. Ma il sindaco rassicura: "Si tratta di un unico nucleo familiare di quattro persone. Li ho sentiti e stanno bene, nei giorni scorsi hanno avuto un po' di febbre ma ora presentano come sintomi solo la perdita del gusto e dell’olfatto. Tutti i contatti diretti della famiglia, genitori, sorelle e cugine sono risultati negativi." Ma l'invito è sempre alla massima prudenza.

Nel corso del suo aggiornamento, poi, il sindaco si sofferma anche su alcuni atti vandalici avvenuti in un parco giorchi: "Sono stato al parco giochi che è stato sistemato, questo inverno, in via Pastena. E' stato oggetto di atti vandalici da parte di quattro somari, una panchina completamente distrutta è stata rimossa, danni anche alle giostre. Voglio fare appello alla responsabilità di tutti: quel parco giochi, sistemato non più di 4 mesi fa, è costato 20mila euro. In autunno partiranno degli altri interventi, anche nel parco degli Ulivi. Non possiamo mettere in ogni angolo del comune una telecamera solo perchè ci sono quattro imbecilli che non sanno come passare il tempo la sera, per sfogarsi. Voglio appellarmi ai ragazzi e ai genitori di questi ragazzi: se altri parchi verranno danneggiati non saranno più riparati, provvederò alla chiusura."