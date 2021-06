Sicurezza a Scafati: "Garantito potenziamento dei servizi di pattugliamento" Più unità suppletive per controlli, sindaco soddisfatto dell'incontro in Prefettura

Il Sindaco Cristoforo Salvati esprime soddisfazione per quanto emerso dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito questa mattina presso la Prefettura di Salerno. Erano presenti i vertici provinciali delle forze di polizia ed i sindaci dei comuni di Salerno, Battipaglia, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Scafati. Nell’ambito della riunione, presieduta dal Prefetto Francesco Russo, è stata affrontata anche la questione della sicurezza sul territorio di Scafati, alla luce dei recenti fatti di cronaca che avevano indotto, la scorsa settimana, il Sindaco Salvati a chiedere un intervento del prefetto e la convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

“Voglio, prima di tutto, ringraziare - ha commentato il Sindaco Cristoforo Salvati - il Prefetto Russo per la disponibilità, l’attenzione e la sensibilità dimostrata nell’affrontare le problematiche connesse alla sicurezza dei territori di tutta la provincia, a garanzia di una forte presenza dello Stato al fianco di chi amministra. Durante l’incontro, alla presenza dei vertici provinciali delle forze dell’ordine, a cui va la nostra eterna gratitudine per il lavoro prezioso che quotidianamente assicurano, è stata affrontata ed approfondita anche la questione sicurezza nella nostra città, scenario nelle ultime settimana di gravi fatti di cronaca. La mia richiesta di aiuto è stata accolta. Il Prefetto, riconoscendo la fondatezza delle mie preoccupazioni rispetto alla necessità di garantire una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul nostro territorio e attività di controllo più incisive e costanti, mi ha garantito che si attiverà per assicurare un potenziamento dei servizi di pattugliamento, anche in orari notturni, e l’invio di unità suppletive di corpi speciali delle forze dell’ordine, che supportino l’azione quotidiana dei carabinieri della locale tenenza, degli agenti della polizia municipale e dei finanzieri della locale compagnia, che stanno già svolgendo un lavoro encomiabile finalizzato a prevenire, contrastare e reprimere le attività illecite e garantire il rispetto della legalità, a tutti i livelli”.