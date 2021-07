Giffoni50plus, il messaggio di De Luca per la ripartenza Il presidente ha inviato una lettera al Festival

Anche il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha voluto far sentire la sua vicinanza a #Giffoni50Plus con un messaggio. Di seguito la lettera inviata:

“Carissimi amici del Festival di Giffoni, oggi sono idealmente con voi per questo straordinario evento che annuncia e rilancia una storia che si ripete da oltre mezzo secolo - scrive De Luca - Avrei voluto essere a Bergamo per tanti motivi, innanzitutto per ringraziare la città e il sindaco Gori, che hanno accolto al volo e con entusiasmo la suggestiva e significativa proposta di Claudio Gubitosi. Le due parole che sono state coniugate oggi a Bergamo e tra pochi giorni a Giffoni sono “rilancio” e “ripartenza”. Due concetti che ne sottintendono tanti altri, di uguale se non maggiore importanza: giovani, cinema, cultura. È il mix che il nostro festival senza frontiere propone anche quest’anno con un programma coinvolgente e di grande qualità, ma soprattutto è l’occasione per contribuire a far ripartire l’Italia intera nel segno della responsabilità e della sicurezza. Tutti, e soprattutto i più giovani, vengono da mesi terribili. Non è finita la battaglia, anzi dobbiamo prepararci ad essere ancora più forti e ad usare con determinazione l’arma delle vaccinazioni. Il festival sarà gioia, divertimento, cultura, finalmente leggerezza e, per quanto possibile, dovrà essere davvero una ripartenza per tutti. Ed è significativo che questo messaggio, prima che dalla Campania, parta da una città e da una regione amica come la Lombardia, che ha conosciuto e affrontato con determinazione mesi davvero terribili. Dobbiamo mettere tutto alle nostre spalle senza dimenticare, facendo tesoro di quanto abbiamo vissuto, e ripeto, con grande responsabilità, dando un messaggio di fiducia che se parte dai giovani, sarà ancora più convincente e determinante per affrontare i prossimi mesi”.