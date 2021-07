Zero nuovi casi positivi negli ultimi sette giorni: "Pagani verso il Covid free" Il sindaco: "Ricominciamo a vivere, mantenendo la prudenza opportuna"

Buone notizie da Pagani, negli ultimi sette giorni in città non è stato registrato alcun nuovo caso positivo e il comune torna finalmente Covid free. A dare l'annuncio il sindaco Raffaele De Prisco. "La notizia che tutti attendevamo è finalmente arrivata: a Pagani non si registrano nuovi positivi dallo scorso 4 luglio. Ci avviamo ad essere uan città Covid Free e speriamo di rimanerlo definitivamente." Ottimo risultato anche in merito alla campagna vaccinale: i vaccinati con doppia dose sono il 50% della popolazione.

"Auguriamo una pronta guarigione ai concittadini che stanno terminando i giorni di quarantena che li porteranno alla negatività e a tutti coloro che sono stati colpiti dal virus di rimettersi nel pieno delle forze! - scrive il primo cittadino, rivolgendo un ultimo appello alla popolazione - Ricominciamo a vivere, mantenendo la prudenza opportuna per uscire definitivamente da questa pandemia!".