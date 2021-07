Salerno, volontari in azione in spiaggia: rimossi 80kg di rifiuti "La spiaggia pubblica è un diritto di tutti, e allo stesso modo è dovere di tutti non inquinarla"

Appuntamento fisso con la lotta al degrado. Ancora una volta i volontari di Voglio un Mondo Pulito sono scesi in campo per "prendersi cura" di Salerno, L'ultimo clean up, ieri mattina, è avvenuto lungo il litorale di via Allende, proprio lì dove "tutto è iniziato".

"Ci aspettavamo di meno come totale raccolto, avevamo ingenuamente pensato che i rifiuti non fossero così tanti... e invece, tra una busta ed un'altra, abbiamo totalizzato nuovamente 80 kg di spazzatura." Spiega Ciccio Ronca, il presidente dell'associazione, nel suo consueto "bollettino".

"Purtroppo questi materiali abbandonati sono subdoli come il senso di inciviltà di chi li abbandona. Siamo ancora in tempo per contenere i danni, svegliamoci!" Conclude il ragazzo. "Scenari estivi" ormai conosciuti: tra spiaggia, scogli e strada la squadra di ragazzi ha tirato via anche vecchi pneumatici e buste di immondizia incendiate.

"La spiaggia pubblica è un diritto di tutti, e allo stesso modo è dovere di tutti non inquinarla. Tornando al discorso che il problema ambientale non si riduce al solo “decoro urbano”, così come è importante tutelare le spiagge più centrali, bisogna tutelare anche quelle più “nascoste". L'appello del presidente dell'associazione.