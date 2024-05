Salerno, ladri fanno esplodere il bancomat dell'Unicredit La polizia mette in fuga i ladri, malviventi in azione anche nella zona industriale

Malviventi in azione nella notte al Parco Arbostella a Salerno. Presa di mira dai ladri la filiale della banca UniCredit, in via Wagner. Lo sportello del bancomat è stato totalmente sradicato verso l'esterno con un'implosione interna che ha provocato la caduta della controsoffittatura. Il forte boato ha svegliato i residenti che hanno allertato le forze dell'ordine.

Una volante della polizia, che si trovava in zona, è stata dirottata sul posto, mettendo in fuga due persone vestite di nero, incappucciate e con i volti travisati che sono scappate a piedi. Durante la corsa, a dieci metri circa dalla banca, hanno abbandonato a terra una borsa con all'interno il denaro, in taglio da venti euro. A detta della direttrice della banca, presente sul posto, non sarebbe stata toccata l'altra slot con denaro in taglio da 50 euro. Nella stessa serata alcuni banditi si sono recati anche in un negozio di fai da te nella zona industriale, portata via la cassaforte dopo aver forzato la saracinesca, da quantificare il bottino. Al via le indagini della polizia.