Interessamenti per il club, stadio e futuro: la Salernitana programma la B Giornate cruciali per il club che muove i primi passi per la ripartenza

Gli interessamenti per la Salernitana fanno gola. Danilo Iervolino li incassa e aspetta. Il patron vuole quantificare attraverso le proposte attese nei prossimi giorni quanto siano forti le ambizioni dei tre soggetti interessati di poter mettere le mani sulla Bersagliera. Cessione totale o una partecipazione in società: questo è il bivio davanti al quale Iervolino è fermo da settimane in attesa di proposte. Vuole valutarle senza fretta né obbligo di dover dire addio a tutti i costi. Ci vorrà un’offerta economicamente importante così come super ambizioso dovrà essere il progetto sportivo. Altrimenti si andrà avanti.

Il progetto di revisione dei costi continua così come la programmazione della prossima stagione. La Salernitana ha chiuso l’accordo con il comune di Rivisondoli per il ritiro estivo dal 7 al 26 luglio, con il club granata però che potrebbe salutare il 24 per far posto al Napoli. Si ripeterà quanto fatto lo scorso anno quando il gruppo granata si spostò poi a Fiuggi. Tutto però è legato anche alle idee del nuovo direttore sportivo e del prossimo allenatore.

Prime proiezioni anche per la campagna abbonamenti con la Salernitana che dovrebbe restare per il prossimo anno ancora all’Arechi. Come riporta “Il Mattino”, ieri l’ad Milan ha incontrato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli per un primo briefing sulla questione stadio. Si aspetta una convocazione dalla Regione Campania per le tempistiche ma i lavori sia per l'Arechi che per il Volpe non inizieranno prima del 2025.