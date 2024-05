Salernitana-Verona, cresce il dato della prevendita L'Arechi si appresta a salutare la serie A

Superata quota 14mila spettatori. Salernitana-Verona sarà il saluto alla serie A e soprattutto non farà rima con minimo stagionale. L’ultimo aggiornamento della società parla di 3300 tagliandi staccati, con un incremento di 500 biglietti rispetto alla giornata di ieri.

Il dato permette di immaginare oltre 14mila spettatori presenti sugli spalti del Principe degli Stadi per la sfida che sarà anticipata anche dalla maxi-scenografia che la Curva Sud Siberiano sta preparando e che avrà anche il supporto dei piccolissimi tifosi nell’iniziativa in programma domani. 277 invece i tagliandi venduti per il settore ospiti.