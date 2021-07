"Il mare di Salerno è una fogna": interrogazione in consiglio comunale Dante Santoro all'attacco dopo le polemiche sulle polemiche per le condizioni dell'acqua

Mare sporco e bagnanti in fuga dalle spiagge. Le chiazze marroni presenti sul litorale salernitano sono ormai una costante e destano l'indignazione dei cittadini. A sollevare e riproporre il caso nei prossimi consigli comunali e provinciali sarà il consigliere Dante Santoro.

"Presenterò un'interrogazione - spiega Santoro - perchè questo fenomeno ormai ricorrente è inconcepibile sia per il turismo in generale, la ricettività della zona ma soprattutto per la popolazione, di fatto impedita a godersi un tuffo refrigerante. Porrò l'attenzione e pretenderò spiegazioni sulle modalità di spesa dei soldi dei depuratori e sul modus operandi degli enti competenti che dovrebbero assumersi le proprie responsabilità e attivarsi per la definitiva risoluzione di un caso che macchia inesorabilmente da anni l'estate di Salerno e dei salernitani", l'atto d'accusa di Santoro.