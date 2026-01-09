"Dammi i soldi o diffondo le tue foto intime": 37enne salernitano ai domiciliari Le indagini della Procura di Torre Annunziata e dei carabinieri di Sant'Antonio Abate

Un 37enne salernitano è finito agli arresti domiciliari per atti persecutori, vendetta porno e tentata estorsione. A eseguire la misura cautelare, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della procura, i carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate.

L'indagato, secondo l'accusa, avrebbe molestato e minacciato una donna con cui aveva intrattenuto una relazione sentimentale, provocandole un perdurante stato di ansia e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

Le investigazioni hanno permesso, quindi, di accertare che "l'indagato avrebbe minacciato la donna di diffondere immagini a contenuto sessualmente esplicito che la ritraevano, subordinando la mancata divulgazione delle stesse alla consegna, in proprio favore, di una somma di denaro. In seguito del rifiuto opposto dalla vittima, le immagini sarebbero state effettivamente inviate ad alcuni conoscenti della stessa", come si legge nella nota della Procura partenopea.

Il 37enne è agli arresti domiciliari nella propria abitazione a Fisciano, in provincia di Salerno.