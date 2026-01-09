Tentato omicidio e ricettazione di armi clandestine, un arresto a Pontecagnano Le indagini della Procura affidate ai carabinieri: i fatti risalgono allo scorso 9 dicembre

Tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco: con queste accuse i carabinieri della compagnia di Battipaglia hanno arrestato un uomo di Pontecagnano Faiano.

Secondo la Procura di Salerno, sarebbe il pistolero che lo scorso 9 dicembre avrebbe esploso alcuni colpi d'arma da fuoco contro un'altra persona. Sul movente le indagini sono ancora in corso.

Nel corso delle operazioni di esecuzione del decreto di fermo, i militari hanno anche trovato dosi di hashish, per un peso totale di circa 2,5 grammi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e una borsa contenente una pistola semiautomatica e un revolver, entrambe con matricola abrasa e pronte all'uso.

L'uomo, oltre che per l'esecuzione del fermo, è stato anche arrestato in flagranza per detenzione e ricettazione di armi clandestine.