Salerno, la nave da crociera è ripartita: funziona la "bolla" per i turisti Dopo un caso Covid registrato tra l’equipaggio si è attivata la task force sanitaria

La Mein Schiff 4 è salpata nel pomeriggio come da programma ed ha lasciato il porto di Salerno. Nessun problema dunque per la prima nave da crociera approdata questa estate allo scalo commerciale d'Arechi.

Ottima la risposta della task force istituzionale e sanitaria che ha consentito alla città di salutare con relativa tranquillità la grande nave con migliaia di turisti a bordo e allo stesso tempo ai passeggeri di proseguire in sicurezza la vacanza.

In mattinata non erano mancate le preoccupazioni per il caso di positività registrato a bordo, che aveva fatto scattare immediatamente i protocolli sanitari previsti in questi casi. Isolati i contatti della donna - una dipendente di origini filippine della compagnia di navigazione -, che comunque sono risultati tutti negativi ai tamponi di controlli eseguiti dal personale dell'Humanitas di Salerno.

L'amministratore della Stazione Marittima, Orazio De Nigris, ha già fatto sapere che sarà ulteriormente perfezionato e implementato il meccanismo che prevede la "bolla" per i turisti in arrivo a Salerno via mare. L'obiettivo è consentire ai passeggeri di godersi la vacanza visitando le bellezze della città in tutta sicurezza, in qulla che da tutti è considerata l'estate della ripartenza dopo i mesi più duri imposti dalla pandemia.

E anche se il ritorno alla normalità è stimato solo per il 2022, già nei prossimi mesi a Salerno sono attese almeno una trentina di navi da crociere: questo il numero delle prenotazioni fin qui arrivate, ma con buone possibilità che possa ancora aumentare col passare delle settimane.