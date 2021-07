Tartarughe, altri due nidi: la Campania supera il record dello scorso anno La gioia delle guardie zoofile dell'Enpa di Salerno: "Una grande emozione"

Le ultime segnalazioni, in ordi di tempo, sono arrivate tra la tarda serata di ieri e questa mattina presto: una a Casal Velino, l'altra ad Ascea. In quest'ultimo caso sono stati gli operatori balneari ad avvertire che c'era una tartaruga non lontano dagli ombrelloni.

Il Cilento si conferma il paradiso della caretta caretta e con questi due altri nidi la Campagna supera il record dello scorso anno: al momento, infatti, sono ben 34 quelli individuati dagli animalisti.

Ad assistere alla deposizione ad Ascea nelle ultime ore l'Enpa di Salerno: "Una grande emozione", il commento degli addetti ai lavori che da settimane - insieme alla stazione Anton Dohrn e alle tante realtà associative impegnate - stanno monitorando costantemente l'andamento dei nidi di tartarughe in Campania.