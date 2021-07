Controlli nella movida di Salerno, De Luca: "Usare il pugno di ferro" Spaccio di droga e abusivismo: "Attenzione a Piazza Abate Conforti e Piazza della Concordia"

Nel corso del suo consueto appuntamento settimanale il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ha toccato anche il tema dei controlli nella movida, in particolare a Salerno. Due le questioni sollevate: lo spaccio di droga e l’abusivismo in correlazione con la nascita di assembramenti pericolosi in materia anti-covid.

“Faccio un appello alle forze dell’ordine di usare il pugno di ferro contro certi tipi di assembramenti, in particolar modo in due realtà: a Piazza Abate Conforti nel Centro Storico e l’altro in Piazza della Concordia dove va fermato lo spaccio di droga e qualche fenomeno di abusivismo.

“Ci sono due signori, due famiglie che decidono di fare il proprio comodo con bancarelle abusive e magari risultano essere percettori del reddito di cittadinanza o impiegati in qualche ente pubblico. Non è possibile tollerare una situazione da terzo mondo. Ovviamente sono tutti sull’orlo della miseria, gente che sta male.. – ironizza De Luca - Questi c’hanno i milioni”.

“Inoltre c’è un bar sempre di Piazza della Concordia che mette i tavolini quasi sulla strada, senza autorizzazione, e che crea assembramenti fino all’una di notte. Invito tutte le forze dell’ordine a fare le dovute verifiche ed il Prefetto a chiudere tali locali”. Conclude il presidente.