Salerno, nessun "effetto green pass in città" Non c'è stato il boom di adesioni registrato in alcune zone d'Italia

A Salerno città non c'è stato nessun aumento di adesioni alla campagna vaccinale dopo la comunicazione da parte del governo di rendere obbligatorio il green pass per consumare nei bar e nei ristoranti al chiuso, così come per andare in palestra, al cinema o a eventi. A comunicarlo è proprio l'Azienda Sanitaria Locale che ha confermato come i numeri si attestino su quelli delle scorse settimane. In alcune città italiane in invece in questi giorni si è assistito a un vero e proprio boom di prenotazioni. La misura, che doveva servire soprattutto a rianimare la campagna vaccinale e a convincere gli indecisi, starebbe dunque funzionando. Nella giornata di venerdì in Lombardia si è passati da 28mila a 49mila prenotazioni per il vaccino in 24 ore, nel Lazio si sono prenotati in 55mila, quasi dieci volte di più. In Friuli Venezia Giulia siamo al 6.000%, come ha dichiarato il commissario per l’emergenza, Francesco Figliuolo.