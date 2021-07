Covid, Camerota registra 6 nuovi contagi Fanno tutti parte dello stesso ambiente lavorativo

Nuovi contagi Covid a Camerota. Dall'amministrazione fanno sapere che l’Asl, attraverso una pec, ha comunicato all’ente la positività a Coronavirus di cinque cittadini di Lentiscosa e un cittadino di Licusati. Fanno tutti parte del medesimo ambiente lavorativo. L’attività resterà chiusa per 10 giorni. E' stata disposta la sanificazione e le autorità sanitarie sono impegnate nella ricostruzione dei contatti di caso.

Torna ad affacciarsi, come in altri comuni del Salernitano, la paura legata alla risalita dei contagi anche nel comune cilentano.