Dolore a Salerno, la città dice addio alla fotografa Serena Sammarco Tanti i messaggi di cordoglio: "Un talento unico"

Un triste giorno per Salerno che piange la scomparsa di Serena Sammarco. La giovane fotografa, "amica di tutti" era malata da tempo. Una ragazza tanto solare, molto conosciuta e benvoluta. Sempre presente anche nel panorama culturale di Salerno dove ha immortalato numerosi momenti di eventi e celebrazioni. Si è poi dedicata alle cerimonie fino a quando il nemico Covid non ha dato una dura battuta d'arresto alla sua professione. Tra i suoi ultimi lavori un reportage dei suoi "angeli in camice bianco": medici, infermieri, operatori che lavarano presso il reparto di Oncologia del Ruggi. "Un'artista. Un talento unico" si legge in uno dei tanti messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore. Tanto dolore.