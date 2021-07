Topi e blatte invadono Salerno, il sindaco chiede l'intervento dell'Asl Situazione difficile soprattutto in alcuni quartieri: da tempo si susseguono le segnalazioni

"Ho sollecitato l'Asl per risolvere il problema di blatte e topi che stanno creando non poche criticità in alcuni quartieri della nostra città". Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli interviene sulle numerose segnalazioni che da settimane si susseguono.

Cittadini, commercianti e turisti alle prese con la sgradita presenza di animali che infestano non solo gli abituali ricettacoli d'immondizia, ma spesso anche luoghi affollati e di passeggio. Una cartolina disgustosa che non ha mancato di sollevare proteste e polemiche. Di qui la presa di posizione del primo cittadino.



"Ho chiesto al direttore generale dell'Azienda sanitaria locale di intervenire con urgenza. Seguirò con attenzione questa questione molto sentita da me e dalla mia collettività. Viviamo in una bella città che non deve essere rovinata da presenze moleste e pericolose per la salute", il monito di Enzo Napoli.