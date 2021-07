Centri di Revisione: Cna Salerno prosegue la battaglia La coordinatrice Angelica Saggese incontra viceministra Bellanova

Continua il pressing di CNA Salerno per gli esami degli ispettori dei centri di revisione. In un incontro informale che si è svolto a Taranto, la coordinatrice regionale di Italia Viva in Campania, Angelica Saggese ha avuto modo di sollecitare ancora una volta per una soluzione in merito alla perdurante fase di stallo, Teresa Bellanova, la viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, alla quale la Cna di Salerno aveva chiesto un aiuto con una lettera nelle scorse settimane. La viceministro Bellanova ha garantito che stanno attenzionando la vicenda e che le criticità sono legate alle carenze degli esaminatori. Angelica Saggese ha suggerito di fare leva sul piano delle assunzioni e che le imprese meritano attenzione e priorità da parte della pubblica amministrazione. Intanto in CNA Salerno si profila anche l' avvio di una class action da parte dei tanti ispettori che hanno fatto il corso e non gli è consentito fare gli esami e per questo non possono lavorare.

" Una situazione insostenibile -dichiara il Presidente di CNA Salerno, Lucio Ronca- ringraziamo per l'interessamento Angelica Saggese ma chiediamo di fare presto perché bisogna rispettare i sacrifici delle piccole imprese soprattutto in questo periodo".

Nella lettera di Cna Salerno, era stata rappresentata la beffa subita dagli artigiani deputati a garantire la sicurezza stradale che, a fronte di una spesa sostenuta per formarsi come ispettori dei Centri di Revisione, non possono completare il percorso perché manca chi deve certificare le competenze acquisite. Nonostante siano trascorsi ormai quasi tre anni dall’entrata in vigore dell’accordo Stato-regioni che stabiliva che le motorizzazioni dovessero occuparsi degli esami, le direzioni territoriali non sono ancora pronte. Per questo la Cna aveva sollecitato la viceministro ha un intervento per smuovere e arrivare agli esami