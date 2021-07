"Altro che palazzetto dello sport, a Sant'Eustachio manca anche il campetto" Salerno, la denuncia del Codacons: ragazzi costretti a giocare in strada

"E’ incredibile che mentre si promettono palazzetti dello sport un campo di calcio comunale resta chiuso ai ragazzi del quartiere di S. Eustachio che sono costretti a giocare in strada con gravissimo pericolo ed in totale assenza di sicurezza". Così l'avvocato Matteo Marchetti, vicesegretario nazionale del Codacons.

"Ci sono giunte decine di segnalazioni, il campo di calcio 24 Maggio adiacente alla parrocchia di S. Eustachio non e` aperto ai ragazzi che vogliono giocare a pallone. Viene da chiedersi come sia possibile che in una citta` dove mancano le strutture sportive quelle che ci sono restano addirittura chiuse. Scriveremo immediatamente al vescovo Bellandi ed al sindaco di Salerno perche´ e` giusto che il campo sia sempre aperto al pubblico - attacca Marchetti -. Vogliamo comprendere perche´ questo e` accaduto. Lo sport e` vita, aggregazione, attivita` fisica. Grazie allo sport si tolgono i ragazzi dalla strada, invece il campo e` chiuso e si mandano i giovani proprio in mezzo ad una strada".