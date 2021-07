Topi e blatte nei quartieri di Salerno: intesa tra Asl e Comune Il sindaco Napoli ha confermato un intervento urgente e congiunto

Lotta al degrado in città. Al via una collaborazione tra il Comune di Salerno e l’Asl per risolvere l’invasione di topi e blatte che si sta registrando in diversi quartieri. I residenti nei giorni scorsi avevano minacciato una diffida. Questa mattina il sindaco Napoli ha detto di aver sollecitato l’intervento dell’Azienda Sanitaria Locale alla quale compete la disinfestazione della città. Partirà dunque una collaborazione per risolvere la problematica.