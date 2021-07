Green pass: protesta flop per i ristoratori, solo 3 in piazza Portanova “Ci lasciano sempre soli”

E' stata un flop la protesta annunciata anche a Salerno da parte dei ristoratori che dicono no al green pass. Ieri sera a piazza Portanova grande spiegamento di forze dell'ordine: carabinieri, guardia di finanza, polizia e solo tre titolari di ristoranti. A loro si sono uniti circa una decina di no vax. I ristoratori ci hanno tenuto a precisare che sono per la tutela della salute prima di tutto ma non possono trasformarsi in controllori dei propri clienti. Si puniscono e mettono in difficoltà sempre le stesse categorie, precisano, ormai da mesi.

Tra i presenti in piazza Donato Giudice ed Emilio Landi dell’Aisp, associazione imprese Salerno e provincia, promotrice dell’iniziativa. «Si lamentano ma ci hanno lasciati soli. Evidentemente i colleghi hanno preferito non abbandonare le loro attivita` per lavorare. Il momento e` complicato per tutti e lo comprendiamo” chiosa Giudice. I timori degli esercenti sono anche per quello che potrà succedere se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare nuovamente.

Ma la battaglia contro la certificazione del governo, che sarà obbligatoria dal 6 agosto prossimo per accedere a ristoranti e bar al chiuso, locali, cinema ed eventi, non si ferma qui. Sono infatti in previsione altre iniziative, questa volta su base regionale, anche con il coinvolgimento del mondo napoletano dell’Horeca.