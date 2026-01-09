Trovato con droga, coltello e munizioni varie: denunciato un baby pusher Il ragazzo è stato fermato dagli agenti del commissariato

Detenzione e spaccio di droga e porto abusivo di armi. Gli agenti del commissariato di Sarno hanno denunciato un minorenne, durante un controllo su strada.

Il ragazzo è stato trovato in possesso di diverse dosi di hashish, già confezionate, oltre ad un coltello a serramanico e soldi che secondo gli investigatori sono i proventi dell'attività di spaccio.

Nella successiva perquisizione domiciliare i poliziotti hanno inoltre trovato e sequestrato munizioni di vario calibro, altro materiale per il confezionamento della droga e chiavi di accensione di veicoli sui quali sono in corso accertamenti.