Als: al via il tour sulla sicurezza alimentare e stradale Un gruppo di professionisti si confronta con i cittadini

Al via ieri la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza alimentare e sulla sicurezza stradale dell’Asl Salerno. Sulle coste salernitane professionisti della prevenzione, del SerD, dell’UOSD Promozione della Salute, in collaborazione con medici veterinari dei Centri di riferimento regionali del Cervene, Cripat e Crissap dal 30 Luglio al 27 Agosto si confronteranno con i cittadini a partire dagli Obiettivi dell’Agenda 2030.

Quest’anno il progetto di sensibilizzazione "+Sicuri e Sani" dell’UOSD Promozione della Salute dell’Asl Salerno, prende spunto da tre Obiettivi dell’Agenda 2030:

Obiettivo 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile

Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile

Lo scopo è promuovere la sicurezza alimentare, migliorando la nutrizione e sostenendo l'agricoltura biologica, e la sicurezza stradale, per informare sulle cause determinanti i decessi per incidentalità stradale.

Le attività previste comprendono, attraverso l’ausilio di un camper, iniziative serali dalle 20,00 lungo la fascia costiera e nello specifico: 30 luglio a Vietri, 31 luglio a Maiori, 3 agosto ad Acciaroli, 4 agosto a Casalvelino, 11 agosto a Santa Maria di Castellabate, 12 agosto a Paestum, 13 agosto ad Agropoli, 18 agosto a Marina di Camerota, 20 agosto a Sapri, 27 agosto a Salerno.

Nel corso delle serate saranno fornite informazioni riguardanti la sicurezza alimentare e stradale per promuovere comportamenti e stili di vita sani e responsabili. Nello specifico l’iniziativa avrà lo scopo di promuovere le misure messe in campo dagli operatori di prevenzione: medici, veterinari, tecnici della prevenzione sulla salubrità degli alimenti e sulla sostenibilità ambientale, far conoscere i compiti e le funzioni dell'Autorità competente sulla Sicurezza alimentare. Il personale presente fornirà informazioni per una sana e corretta alimentazione, favorendo l'adozione di una dieta equilibrata e valorizzando i prodotti tipici e sani della provincia di Salerno. I cittadini e in particolare i giovani saranno informati sugli effetti delle sostanze psicotrope sui comportamenti del guidatore, sulle cause determinanti gli incidenti stradali e le morti su strada, con dimostrazioni pratiche di primo soccorso. L’obiettivo è focalizzare l’attenzione sull’incidentalità stradale un fenomeno di notevole impatto sociale, sanitario ed economico, considerato l’elevato numero di vittime e di disabilità che determina in tutte le fasce della popolazione.