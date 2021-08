Vaccini, Cilento e Costiera Amalfitana si preparano a 4 giorni di open day Nuovi positivi in provincia di Salerno: 19 casi totali a Montesano, 28 a Pontecagnano

Il Cilento e la costiera amalfitana si preparano a giorni di open day per residenti e turisti. Un camper mobile, dal 3 al 6 agosto, dalle ore 18 alle ore 2, raggiungerà alcune località turistiche delle coste salernitane. L'iniziativa, messa in campo grazie a una collaborazione tra Asl Napoli 1 Centro, Asl di Salerno e Anci Campania permetterà a residenti e turisti, che dovessero trovarsi in vacanza in Cilento o in Costiera e volessero sottoposti alla prima o alla seconda dose del vaccino anti-Covid, di vaccinarsi grazie al Centro Vaccinale Mobile.

Si parte martedì 3 agosto a Marina di Camerota, dalle 18 alle 2. Appuntamento, poi, mercoledì 4 agosto a Palinuro, sempre dalle 18 alle 2. Ancora giovedì 5 agosto, in Cilento, ad Acciaroli, dalle 18 alle 2. Ultimo appuntamento venerdì 6 agosto, a Positano, dalle 18 alle 2.

"Vaccinarisi è una libera scelta - scrive in merito il sindaco di Pollica, Stefano Pisani - consentire a tutti di farlo nel modo più semplice è un dovere delle istituzioni, per questo motivo abbiamo scelto come ANCI Campania di supportare il lavoro dell'ASL NA1 e dell'ASL SA, insieme a loro: Giovedì 5 Agosto sul Porto di Acciaroli a partire dalle ore 18 alle ore 2 potrete ricevere la prima (Pfizer) o la seconda dose (di tutte le tipologie di vaccino).

Non è necessaroa alcuna prenotazione, potete recarvi direttamente al Truck allestito sul piazzale del Porto.

P.S. Nel frattempo non dimenticate che dal 06 Agosto sarà obbligatorio l'utilizzo del Green Pass per accedere ad alcuni servizi!"

Aumentano, intanto, i contagi nel Salernitano. Nuovi contagi sono stati resi noti dai sindaci dei comuni della provincia. In particolare, a Montesano sulla Marcellana, il numero di cittadini positivi è arrivato a diciannove. Si tratta, come sottolineato dal sindaco Giuseppe Rinaldi "presumibilmente di variante delta". Negli ultimi giorni sono state registrate anche otto guarigioni. Il sindaco ha fatto ancora appello al rispetto delle regole. Intanto a Pontecagnano si registrano ancora due positivi su 29 tamponi analizzati. Il numero dei casi attivi in città sale a 28. A Camerota, invece, si attende l'esito dei tamponi effettuati sui dipendenti di un'attività che è stata chiusa dopo i casi registrati un paio di giorni fa. Si tratta di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Restano 6, per ora, i contagi a Campagna.