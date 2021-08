Voglio un Mondo Pulito: in un mese raccolti oltre 620 kg di rifiuti a Salerno A luglio organizzati 16 interventi tra CleanUp e raccolta cicche

Sono numeri che fanno riflettere quelli resi noti dall'associazione Voglio un Mondo Pulito di Salerno. I volontari del gruppo, da sempre in prima linea a difesa dell'ambiente, attraverso le varie attività di clean up e appuntamenti fissi alla "lotta al degrado" hanno rimosso dall’ambiente, nel solo mese di luglio 2021, 623,8 Kg di rifiuti.

Quasi 300kg di indifferenziato, per la precisione, 291,6 kg e 78 kg di plastica. E ancora tanto vetro, metalli e cicche fino ad arrivare a carta e deiezioni. Tutti rifiuti raccolti e smaltiti correttamente. Ancora una volta i ragazzi cercano di "ridare dignità" a dei luoghi ostaggio del sacchetto selvaggio.

L'associazione, che pure ha dovuto "mettere in pausa" le sue attività di clean up a causa delle limitazioni dovute al Coronavirus, appena è stato possibile ha ripreso le sue azioni. Nel solo mese di luglio sono stati 16 gli interventi organizzati. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla raccolta cicche, ma non sono mancati operazioni "in solitaria". Ma tantissime sono le persone che hanno preso parte agli appuntamenti organizzati da Ciccio, il presidente dell'associazione. Tutte, unite, nel combattere il degrado. "Grazie a tutti per l'impegno" scrivono dal gruppo.