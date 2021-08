Dal Cilento alla Costa d'Amalfi: riparte il Metrò del Mare Collegamenti dal lunedì al venerdì. Sindaco Coppola: "Prossimo anno servizio attivo dal 1 luglio"

Riparte da questa mattina il Metrò del Mare in Cilento, "con un po' di ritardo rispetto agli altri anni" come sottolineato dal sindaco di Agropoli Adamo Coppola. Torna in funzione la linea Salerno – Costa d’Amalfi, che collegherà Salerno (Molo Manfredi) con Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano, fino al 30 settembre.

"La pandemia ed altre problematiche hanno creato uno slittamento dei tempi ma essendo un contratto di durata biennale, c'è la certezza il prossimo anno di avere il servizio già dal 1 luglio." Ha spiegato la fascia tricolore. "Un servizio importante, molto atteso da residenti e turisti. Confidiamo che la Regione Campania possa presto riprendere i collegamenti anche con Capri e la Costiera cilentana" Aggiunge il primo cittadino. Il servizio "ad alta valenza turistica", come sottolieato dal comune di Castellabate, rispetto alle previsioni, sarà ridotto: eslusa, di fatto, la linea per Napoli e Capri. La frequenza dei collegamenti sarà dal lunedì al venerdì, esclusi il sabato e la domenica. Ad effettuare il collegamento sarà un monocarena veloce.