Comune di Salerno: distribuzione buoni spesa residui Terminate le procedure di valutazione delle domande

L'amministrazione comunale di Salerno comunica che sono terminate le procedure di valutazione delle domande per l’ammissione al beneficio dei Buoni Spesa destinati alle famiglie che si sono trovate in difficoltà durante il lockdown del 2020, e che gli elenchi degli ammessi sono consultabili sul sito del Comune di Salerno. In totale, le famiglie che hanno beneficiato e beneficeranno dei Buoni Spesa sono 2.107.

Nel mese di giugno si è proceduto alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze e alla piattaforma gestita dai Sistemi Informatici del Comune sono giunte 596 istanze, di cui 249 sono state ammesse al beneficio dopo la valutazione effettuata dal personale del Settore Politiche Sociali. Agli ammessi saranno distribuiti i carnet, del valore di 50 euro ciascuno, secondo i parametri riportati nel bando.

Per tutti i 2.107 beneficiari è prevista la distribuzione in maniera proporzionale dei Buoni Spesa residui, fino ad esaurimento delle risorse, per un totale complessivo di 10.719 carnet.

Nel corso di questa settimana si provvederà alla consegna a domicilio dei Buoni Spesa, così come avvenuto nelle passate occasioni, tramite la ditta Salerno Trasporti. Come per le passate circostanze - fanno sapere dal comune - anche in questa si è provveduto, per quanto di competenza dell’Ente, a effettuare rigidi controlli sui richiedenti e ulteriori verifiche saranno effettuate nei mesi a venire sulla correttezza e sulla veridicità dei dati riportati nelle istanze presentate, al fine di evitare speculazioni e indebiti benefici.

Qui le graduatorie: https://bit.ly/3Cdi0Oy