Intervento di riparazione della condotta: rubinetti a secco L'interruzione idrica interesserà la condotta consorziale Ausino

La Ausino SpA.–Servizi Idrici Integrati ha comunicato che “per eseguire un intervento di riparazione alla condotta adduttrice Consorziale nel tenimento di Giffoni Sei Casali località “Due Cancelli” è costretta ad interrompere l’erogazione idrica sulla condotta consorziale Ausino il giorno Mercoledì 4 agosto 2021 a partire dalle ore 06.00.

La sospensione idrica comporterà la mancata erogazione alle seguenti zone servite da Salerno Sistemi: Sordina, Matierno, Torre Bianca -Casa Roma – Casa leone, Via Dei Greci (tratto compreso tra Salita san Giovanni e località Fontanafiore), Via Partecipazione – Traversa dei Greci – Traversa Magna Grecia – Salita San Giovanni, Cappelle Inferiori (tratto compreso tra Parco Ambra e Palazzine SIULP), Cappelle Superiori, Puzzo di Cappelle, Ospedale G. Da Procida, Via S. de Vita e Via dei Casali, Rione Calenda parte alta (tratto compreso tra Via De Fugaldo e Via Paolo VI inclusa).