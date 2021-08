Contagi in aumento nel Salernitano: sprint vaccini nelle località turistiche Nuovi casi ad Agropoli, Pontecagnano, Scafati e Vibonati. Positano torna Covid free

Nuovi positivi al Covid 19 sono emersi in provincia di Salerno. Da Agropoli, il sindaco Adamo Coppola fa sapere che sono 4 i contagi regsitrati in città, per un totale di 11 casi attivi. "Per quanto riguarda le dosi somministrate sono 24.185 mentre sono 12.890 le prime dosi. Finalmente sono riprese le somministrazioni proprio per le prime dosi, a partire dal 2 agosto e proseguiranno in questo modo: mercoledì 4 agosto seduta straordinaria AstraZeneca. E' dedicata a tutti i residenti del Distretto sanitario 70 Vallo della Lucania - Agropoli che non hanno ancora fatto la seconda dose di AstraZeneca. Giovedì 5 e venerdì 6 agosto: prime dosi di Pfizer (circa 500 convocati al giorno). Speriamo presto, disponibilità di dosi permettendo, di aumentare l'attuale percentuale di vaccinati, pari al 59 per cento." Spiega la fascia tricolore.

Ancora quattro positivi anche a Pontecagnano dove il numero dei casi attivi raggiunge quota 32. Su 73 tamponi analizzati, sono 9 quelli risultati positivi a Scafati. Peggiora anche la situazione a Vibonati dove si contano 20 contagi totali.

Intanto, da ieri sono partite le quattro giornate di open day vaccinale che coinvolgeranno le località turistiche delle coste salernitane. Il Cilento e in Costiera Amalfitana somministrazioni a residenti e vacanzieri. Il personale medico a bordo del truck della Regione Campania, ha inoculato 400 dosi, dalle 18 alle 2 di notte, sul circa 1200 dosi disponibili, questo il bilancio della prima giornata di somministrazioni. Si continua oggi a Palinuro, domani ad Acciaroli e venerdì a a Positano. E proprio dalla perla della costiera Amalfitana arriva una buona notizia: il comune è tornato Covid free.