Manutenzione verde urbano, Lambiase: poca sicurezza e prodotti cancerogeni Dopo le segnalazioni di residenti e cittadini, arriva l'interrogazione al sindaco

Nelle prossime ore, il consigliere Gianpaolo Lambiase, del gruppo consiliare “Salerno di Tutti”, presenterà una interrogazione al sindaco di Salerno in merito all’attività delle cooperative sociali impegnate nell’opera di manutenzione del verde urbano.

"Da notizie raccolte dai lavoratori delle Cooperative e discutendo con loro, infatti, sono emersi due elementi di estrema gravità: il mancato rispetto di quanto stabilito in merito alla sicurezza dei lavoratori nell’adempimento delle loro funzioni (diritto dei lavoratori alla formazione e all’informazione sull’uso di attrezzature e materiali utilizzati e obbligo da parte del datore di lavoro di fornire ai lavoratori dpi necessari). Gli operai, infatti, non erano a conoscenza della composizione del materiale utilizzato e non indossavano dispositivi protettivi, oltre a non predisporre una corretta segnalazione stradale (che è uno dei settori in cui si registrano percentuali alte di infortuni mortali sul lavoro);

l’utilizzo di diserbante a base di glifosato, un composto chimico ampiamente utilizzato ma che è oggetto di studi approfonditi per verificarne la cancerogenicità", la denuncia del consigliere comunale.

"Risulta, dunque, del tutto inappropriato l’utilizzo di questo tipo di diserbante che può arrecare molto probabilmente seri danni agli uomini (a cominciare dai lavoratori stessi) e che certamente ha gravi conseguenze sugli animali, domestici e selvatici. Come segnalato da alcuni abitanti della zona interessata dai lavori delle cooperative, infatti, i propri animali stanno male ogni volta che viene utilizzato questo tipo di diserbante; ci hanno raccontato, inoltre, di aver spesso trovato morti dei ricci (specie protetta dalle leggi italiane) dopo questo trattamento diserbante", la denuncia dell'esponente di "Salerno di tutti".

"Pertanto, si chiederà al sindaco del Comune di Salerno, in qualità di Ente appaltante, di verificare se quanto emerso dalla nostra indagine in merito all’applicazione della normativa sulla sicurezza sul posto di lavoro risponda a verità e, se quanto riportato dovesse essere confermato, di adoperarsi con ogni mezzo nelle sue prerogative nei confronti delle Cooperative affinché la tutela dei lavoratori venga sempre garantita. Inoltre, benché il glifosato non sia vietato, chiediamo al sindaco di verificare la possibilità di imporre alle cooperative sociali l’utilizzo di diserbanti non chimici, così come richiesto dal ministero della Transizione Ecologica", conclude Lambiase.