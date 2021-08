La tartaruga Cinzia dopo vari tentativi depone le uova a Caprioli Il nido messo in sicurezza dai volontari, a segnalare la presenza della caretta caretta una 14enne

Si sono concluse positivamente le peripezie della Caretta Caretta che martedì sera non è riuscita deporre le uova ad Ascea, in Cilento. I volontari di “Tartarughe Marine in Campania” hanno seguito l'Odissea della tartaruga affettuosamente battezzata “Cinzia”.

“Giovedì sera la capitaneria ha chiamato la Stazione Zoologica Anton Dohrn, perché avevano segnalato una Tartaruga in risalita a Marina di Pisciotta.

In quanto volontari sul posto, autorizzati in deroga al DPR 357/97, ci hanno inviato a controllare.

Era già andata via. Le gentilissime persone del posto, dispiaciute per averla inconsapevolmente disturbata, ci hanno raccontato come era andata e fatto vedere le foto.

Era Cinzia” scrivono in post su Facebook che continua: “Noi e i volontari dell' Area Marina Protetta Punta Campanella (Project MARE) abbiamo cercato il nido dove Cinzia aveva scavato, ma non c' era.Eravamo preoccupati perché una Tartaruga che ha bisogno di deporre, ad un certo punto dopo vari tentativi, può non riuscire più a trattenere le uova e quindi lasciarle in un posto poco idoneo.

Poi sabato mattina nuova segnalazione, a Caprioli, frazione di Pisciotta. Asia, 14 anni, era in spiaggia venerdì sera e aveva visto la Tartaruga. Ci fa vedere la foto: era Cinzia! E' stata molto tempo?Asia - siiii! Almeno un' ora! Un sussulto di gioia! Ormai lo sappiamo benissimo, se è stata un' ora, vuol dire che ha deposto!”. Nonostante non ci fossero più tracce i volontari sono riusciti lo stesso a trovare il nido che era però troppo vicino alla battigia, sotto un ombrellone della terza fila. E' stato traslocato più in alto con il personale SZN.

La tartaruga Cinzia ha deposto proprio al Lido Caretta.