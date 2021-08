Covid nel Salernitano: aumentano i contagi ma non si fermano le vaccinazioni 5 positivi ad Agropoli, 7 guarigioni a Campagna. Il sindaco di Sanza: "Necessaria massima serietà"

Nuovi contagi in provincia di Salerno, si registrano anche alcune guarigioni, intanto non si fermano le vaccinazioni. Ad Agropoli sono stati riscontrati 5 nuovi casi di positività, e due cittadini si sono negativizzati. Il totale di positivi attuali sale a 14. Le dosi di vaccino somministrate sono 24.990 di cui 13.236 le prime dosi, portando la percentuale al 61 per cento. Al momento il Centro vaccinale Covid-19 "Città di Agropoli" è in fase di sospensione per le settimane centrali di agosto ma è stato programmato, in collaborazione con Regione Campania e Asl Salerno, un Open day aperto a tutti i residenti nella Regione Campania e a lavoratori fuori Regione, per il prossimo 20 agosto: dalle 18 alle 2 ci sarà un camper in Piazza Vittorio Veneto sul quale verranno somministrate prime dosi Pfizer e le seconde dosi a seconda delle necessità.

Ancora 2 positivi a Capaccio Paestum che tocca quota 16 contagi. Salgono, invece, a 30 i casi attivi a Pontecagnano: su 58 tamponi analizzati sono stati riscontrati 3 nuovi positivi. Immutata, invece, la situazione Covid a Sanza. Sono fermi a 4 i casi di contagio riscontrati nei giorni scorsi. L’esito dei primi tamponi di controllo dei contatti diretti infatti ha dato esito negativo. Il sindaco Vittorio esposito ha voluto rassicurare la cittadinanza in seguito alla diffusione di voci che vi fosse un aumento dei casi di contagio. “E’ necessario da parte di tutti la massima serietà – ha affermato il sindaco Esposito – stiamo monitorando costantemente la situazione e ad oggi, per Grazia di Dio, non vi sono altri casi Covid accertati nella comunità. Tuttavia è necessario che tutti assumano comportamenti responsabili e rispettosi delle norme. Distanziamento, innanzitutto, uso della mascherina e prudenza. Confido nel buon senso di tutti, soprattutto i più giovani” ha aggiunto il sindaco Esposito.

Ottime notizie, invece, da Campagna dove risultano guarite 7 persone e nessun nuovo caso è stato comunicato dall’ASL. I casi attualmente attivi scendono a 18.