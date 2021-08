Positivo al Covid il sindaco di Rofrano L'annuncio via social

Positivo al Coronavirus il sindaco di Rofrano Nicola Cammarano. E' stato proprio il primo cittadino a renderlo noto pubblicando un video via social. Dopo la notizia della sua positività è stato disposto uno screening anche per i dipendenti comunali, risultati tutti negativi, ma i test saranno ripetuiti lunedì. In attesa dei tamponi gli Uffici Comunali resteranno chiusi sino al 19 agosto.

"Sono 7-8 giorni che non esco dalla città. Sabato abbiamo fatto una festa a Rofrano, consentita dalla legge. Mentre mia moglie ha partecipato a una festa a Sanza. Anche un altro commensale è risultato positivo – ha spiegato il primo cittadino Nicola Cammarano- ho provato a chiamare tutti i contatti e invito chiunque abbia avuto contatti con me a segnalarlo o a farsi il tampone a stare più tranquilli". Il primo cittadino era vaccinato con entrambe le dosi: "Il covid circola a Rofrano. Vi invito alla prudenza" Le parole di Nicola Cammarano.