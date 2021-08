Bracigliano piange ancora una vittima del Covid Si tratta della quattordicesima vittima da inizio pandemia

Il Covid si prende un'altra vita in provincia di Salerno. Il comune di Bracigliano piange la sua quattordicesima vittima dall'inizio della pandemia. E' venuto a mancare un uomo di 86 anni. A dare la triste notizia il sindaco Antonio Rescigno. "A seguito degli ultimi controlli effettuati, la competente Asl ci ha comunicato che sul nostro territorio, sono stati registrati due nuovi casi di positività al Covid-19, di cui uno, purtroppo, è risultato vittima del virus." Ha detto la fascia tricolore, nel comune si registrano, però, anche quattro guarigioni.



Quindi, al momento, si registra un solo caso positivo sul territorio. L'appello è ancora quello alla "massima attenzione e il rispetto delle normative per contrastare l’emergenza sanitaria senza abbassare la guardia. L'unica speranza, al momento, risiede nel vaccino, la cui somministrazione è in atto. Nel frattempo, altra raccomandazione fondamentale è quella dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e la continua igienizzazione delle mani oltre al mantenimento della distanza di sicurezza raccomandata." Conclude l'amministrazione comunale.