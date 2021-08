Fosso Imperatore, allarme fiume Sarno: residenti denunciano anni di sversamenti Borrelli: "Chiesto ad Arpac di intervenire. Prevedere pene severissime per chi inquina"

È di nuovo allarme inquinamento per il fiume Sarno. Stavolta sotto i riflettori è la situazione del Fosso Imperatore, a Nocera Inferiore, affluente del Sarno, dove come segnalano diversi cittadini al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli da anni avverrebbero scarichi illeciti.

“Abbiamo segnalato ad Arpac e alla Polizia Ambientale questa situazione di richiedendo delle verifiche accurate, è necessario intervenire in maniera determinata per mettere fine a tale scempio. Il Sarno è un fiume che nasce pulito he lungo il suo tragitto viene inquinato, soprattutto a causa degli scarichi abusivi ed illeciti, ed è per questo che è assolutamente necessario individuare tutti gli inquinatori e punirli in maniera severissima anche con la chiusura delle attività se è necessario. Dobbiamo salvare i corsi d’acqua e la nostra terra e l’unico modo per farlo è organizzare un monitoraggio costante del territorio, far partire controlli ed indagini mirate e prevedere pene severissime per chi inquina.”- ha dichiarato il Consigliere Borrelli.