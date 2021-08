Covid nel Salernitano: ad Angri 12 nuovi positivi, famiglia contagiata ad Amalfi Prosegue la campagna vaccinale: open day in diversi comuni della provincia

Nuovi positivi in provincia di Salelrno, ma non mancano le guarigioni. Ad Angri, nella serata di ieri, il sindaco Cosimo Ferraioli ha fatto sapere che su 78 tamponi analizzati 13 sono risultati positivi, di cui 12 asintomatici e 1 sintomatico. Il numero dei casi attivi in città sale ad 86. Nel comune dell'agro anche 8 guariti. Per quanto riguarda le vaccinazioni si registra un incremento giornaliero costante, con una media di circa 200 vaccinazioni giornaliere: 34.242 vaccini totali somministrati al 19 Agosto, con il 59% dei cittadini già vaccinati con prima dose.

Intanto, ieri sono stati rilevati anche quattro nuovi positivi ad Amalfi. I nuovi casi appartengono allo stesso unico nucleo familiare. La famiglia è stata posta in quarantena ed è stato avviato il tracciamento dei contatti. Quattro nuovi positivi anche a Pontecagnano su 45 tamponi analizzati.

A Baccino diventano tre gli anziani ospiti della casa di riposo costretti al ricovero in ospedale, a causa di un focolaio Covid. Al momento ci sono 23 contagiati, tra ospiti e operatori.

Intanto prosegue spedita la campagna vaccinale. La provincia spinge sui vaccini e nuovi open day sono in programma in diversi comuni. Si svolgerà mercoledì 25 agosto l’open day organizzato dall’ Asl e dall’ Amministrazione comunale per l’ inoculazione dei vaccini agli over 12 presso il Palacoscioni di viale San Francesco, a Nocera Inferiore. Dalle ore 12 di lunedì 23 agosto sarà disponibile un link per accedere alla prenotazione (il link sarà comunicato a breve dall’ Asl). Le dosi saranno 630. Nel caso dovessero eccedere dal numero dei prenotati si provvederà ad inocularle anche a coloro che non si sono prenotati.

“Esprimiamo soddisfazione per l'intesa raggiunta e per la disponibilità dimostrataci dal Dipartimento di Prevenzione dell’ Asl Salerno e dal dottor Saggese Tozzi. Come già abbiamo dimostrato, saremo operativi e collaborativi mettendo a disposizione il nostro Palasport, a tal fine destinatario già di lavori di adeguamento. Con la Protezione Civile comunale e la Polizia Locale avremo un incontro finalizzato all'organizzazione proprio nella giornata di lunedì” Scrivono il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato e il presidente della commissione sanità Dott. Vincenzo Stile.

Appuntamenti, anche, al Palasele di Eboli, all'Ospedale Battipaglia e all'hub Matierno a Salerno.

Proseguiranno anche per oggi, dalle 9 alle 19, le somministrazioni presso l'ospedale di Battipaglia, ad accesso libero, e riservate a insegnanti, personale Ata e studenti. Sempre per oggi, 21 agosto, dalle 9 alle 14 ci si potrà vaccinare anche all'hub di Matiero, dove saranno disponibili 250 vaccini, accesso libero e senza prenotazioni.

Si continua a vaccinare anche oggi e domani pomeriggio, dalle 17 alle 21 al Palasele di Eboli.

Si continua nel capoluogo. Dal 23 al 27 agosto, dalle 15 alle 19, somministrazioni al teatro Augusteo, ad accesso libero e senza prenotazione, per un totale di 200 dosi al giorno.

23, 25, 27, 28, 30, 31 agosto open day al centro allestito presso la parrocchia di Sant'Eustachio. Saranno disponibili 300 vaccini al giorno.