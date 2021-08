Coronavirus nel Salernitano: a Baronissi 14 positivi, Caggiano torna Covid-free L'appello dei sindaci alla vaccinazione: "Vogliamo tornare alla normalità"

Sono quattordici i cittadini positivi al Covid a Baronissi, quasi tutti (13) sono under 30. Questo l'aggiornamento del sindaco Gianfranco Valiante. I residenti over 12 vaccinati, ad oggi, sono 11.589 (67,61% dell’intera popolazione). La fascia tricolore ha quindi rivolto ancora un appello alla vaccinazione: "Invito ancora alla vaccinazione tutte quelle persone che non vi abbiano ancora provveduto. Noi vogliamo tornare alla normalità, non vogliamo andare indietro. E’ necessario, per questo, vaccinarsi. Tutti! Anche domani venerdì 27 agosto all’hub di via Ferreria 233 sarà somministrato il vaccino a chiunque, anche senza prenotazione o convocazione, non abbia ancora provveduto. Occorre essere residente a Baronissi, presentarsi spontaneamente ed essere munito di tessera sanitaria e documento d’identità. Il centro sarà operativo dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Passa parola!".

Buone notizie, intanto, da Caggiano. Con la negativizzazione degli ultimi due concittadini, oggi nella comunità non risultano altri positivi. Il comune torna quindi Covid free. "Cerchiamo di mantenere questo risultato il più a lungo possibile con la consapevolezza che per raggiungere la tanto desiderata normalità dobbiamo spingere ancor di più la campagna vaccinale", sottolineano dall'amministrazione. A Caggiano le percentuali di popolazione coperta dal vaccino ha raggiunto obiettivi ragguardevoli: l'88% è stato vaccinato con la prima dose, il 79% con la seconda dose.