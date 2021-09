"Il 75% dei salernitani ha già ricevuto la prima dose" Le parole del sindaco Napoli. Parte oggi l’operazione “Scuola Sicura”

Il 75% dei cittadini salernitani ha già ricevuto la prima dose di vaccino. Lo ha fatto sapere il sindaco Vincenzo Napoli. Per il primo cittadino si tratta di "un dato eccellente che avvicina ulteriormente la nostra città al fondamentale obiettivo dell'immunità di gregge. Ed è il risultato del grande sforzo organizzativo dell'amministrazione comunale, che si è fatta trovare pronta a questa sfida decisiva allestendo diversi centri vaccinali di assoluta eccellenza dislocati sul territorio cittadino."

Un importante traguardo che testimonia l'attenzione riservata alla campagna vaccinale: "Un sentito ringraziamento va all'Asl, al personale sanitario, alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile per lo straordinario impegno profuso in questi mesi e ai miei concittadini che hanno compreso l'importanza decisiva di questa campagna vaccinale. Continuiamo così, non abbassiamo la guardia: è questa la strada giusta per tornare alla normalità e riprenderci le noste vite", ha concluso la fascia tricolore.

Intanto, parte da oggi il progetto "Scuola Sicura" organizzato dall'Asl di Salerno. Unità mobili vaccinali andranno in tour nelle scuole della provincia per vaccinare studenti over 12, genitori, docenti e personale. Si parte con il Liceo Scientifico "Nicola Sensale" di Nocera Inferiore, il Liceo Scientifico "Antonio Gallotta" di Eboli e l'Istituto di Istruzione Superiore "Enzo Ferrari" di Battipaglia.