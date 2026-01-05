Carabinieri donano regali e dolci ai bambini ospiti dei centri di accoglienza Le "Befana solidale" dell'Arma per i 13 piccoli che si trovano sul territorio

Nel pomeriggio, in occasione della festività dell’Epifania, a Piaggine, i carabinieri hanno consegnato doni e dolci a 13 bambini ospiti dei centri di accoglienza presenti sul territorio “S.A.I. – sistema di accoglienza e integrazione” e “S.I.P.R.O.I.M.I. – sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati”.

I bambini, accompagnati per l’occasione dalle dottoresse Lucia Patrone e Donatella D’Angelo, rispettivamente coordinatrice e referente del progetto, sono state accolte presso la stazione dal comandante, Antonio Lettieri, che, insieme ai militari del reparto ha consegnato i doni ai piccoli visitatori, regalando loro un momento di gioia, serenità e festa, con l’augurio che il gesto possa rappresentare un segno di speranza in occasione delle festività.

Hanno presenziato all’iniziativa, tra gli altri, il sindaco di Piaggine, Renato Pizzolante, il sindaco di Sacco Franco Latempa nonché il parroco di Piaggine, don Ernesto Nunziata.