Attentato contro due auto in sosta: fuoco e fumo, si indaga sull'intimidazione Quasi certa l'origine dolosa del gesto: uno dei veicoli è di un carabiniere. In azione due banditi

Notte di tensione quella scorsa a Pagani, in particolare nella traversa di via De Gasperi. Due veicoli - una Fiat Panda e una Volkswagen Golf - sono state date alle fiamme.

Praticamente certa la natura dolosa dell'incendio: le immagini di videosorveglianza della zona avrebbero infatti immortalato due persone, a bordo di un altro veicolo che dopo aver versato liquido infiammabile sotto una delle due auto hanno poi appiccato le fiamme.

Il fuoco ha divorato i mezzi ed ha annerito la parete dell'edificio nei pressi dei quali erano parcheggiati, distruggendoli quasi completamente. Fumo anche all'interno e vetri esplosi.

Sull'episodio indagano i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore. Stando a quanto risulta da fonti investigative, una delle due auto incendiate è intestata ad un carabiniere in servizio proprio nell'agro.