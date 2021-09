"Vax day" per gli studenti dell’Università di Salerno al Ruggi d’Aragona Il rettore Vincenzo Loia: “Così rafforziamo la sicurezza in ateneo”

Erano diverse decine gli studenti dell'Università di Salerno prenotati per il "vax day" in programma nel pomeriggio all'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona". Appuntamento riservato a matricole e non ancora non immunizzate, con l'obiettivo di ampliare la platea degli studenti protetti dal siero.

Presenti il responsabile del centro vaccinale, il dottore Francesco De Caro, ed il rettore Vincenzo Loia. "Abbiamo apprezzato la disponibilità dell'azienda ospedaliera che ha dedicato un pomeriggio agli studenti dell'ateneo. Il "vax day" va nella direzione di aumentare ulteriormente la sicurezza sanitaria. Abbiamo già ripreso con gli esami in presenza e le prime attività - ha aggiunto la guida dell'università -, ci sono tutti i presupposti per un anno accademico in presenza senza interruzioni. In ogni caso - ha concluso Loia - manterremo alta la guardia e garantiremo il rigido rispetto dei protocolli di sicurezza".