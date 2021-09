Dipendenti di Salerno Pulita vicini ai cittadini in quarantena: premiati Consegnato un encomio ai sei operatori che hanno effettuato il servizio di raccolta porta a porta

Questa mattina il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha consegnato un encomio agli operatori di Salerno Pulita che nel lungo periodo della pandemia hanno effettuato, con grande senso di responsabilità e umanità, il servizio di raccolta porta a porta per quanti si trovavano in quarantena. Sono 6 i dipendenti, su base volontaria, da oltre un anno, hanno dato la disponibilità ad effettuare la raccolta dei rifiuti presso le abitazioni dei concittadini colpiti dal Covid 19 e che hanno ricevuto, questa mattina, a Palazzo di città, il riconoscimento. Nei momenti di picco, le tre squadre hanno raggiunto ben 600 famiglie a settimana.

"I nostri sei dipendenti, spesso, non si sono limitati alla semplice raccolta dei rifiuti ma hanno anche offerto un supporto materiale e morale ai salernitani, in qualche caso soli e senza alcun aiuto, alle prese con questa terribile epidemia. Piccoli ma significativi gesti che sono la testimonianza di quanto i nostri dipendenti siano legati alla Comunità per la quale effettuano la raccolta differenziata e lo spazzamento delle strade", ha scritto il presidente Vincenzo Bennet.

"A loro va il nostro ringraziamento per aver svolto questo compito con zelo, attenzione ed empatia, anche mettendo a repentaglio la propria salute, pur rispettando tutti i dispositivi di sicurezza. Era doveroso ringraziarli per quanto hanno fatto e stanno facendo in questo periodo durissimo, che speriamo ora di lasciarci definitivamente alle spalle", le parole della fascia tricolore.

Chantal Fumo, Candida Siniscalchi, Giuseppe Miele, Mario Avella, Diego D’alessandro e Andrea Apicella i nomi dei dipendenti che sono stati gratificati. Presente alla cerimonia anche il consigliere comunale Giuseppe Zitarosa che mesi fa aveva proposto l’encomio.