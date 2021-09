Lutto nell'imprenditoria salernitana: morto Gianandrea Ferrajoli Aveva 41 anni, il cordoglio del presidente di Confindustria: "Perdiamo una grande intelligenza"

Lutto nell'imprenditoria salernitana per la morte del 40enne imprenditore Gianandrea Ferrajoli, CEO di Mecar, Presidente di Federauto Trucks, membro delle Task Force Energy & Resource Efficiency e Digital Transformation del B20 Italy. E' deceduto questa mattina in un ospedale romano. “Abbiamo appreso con immenso dolore dell’improvvisa e prematura scomparsa di Gianandrea Ferrajoli, espressione di un’imprenditoria ambiziosa, consapevole, innovatrice e determinata. Durante il suo percorso associativo, ha sempre rappresentato con onore le aziende salernitane nei consessi nazionali e internazionali. Perdiamo oggi una grande intelligenza, un uomo colto, entusiasta e gentile che tanto ha dato e ancora poteva offrire al nostro territorio. Ai suoi familiari va la nostra più profonda vicinanza”, il cordoglio di Antonio Ferraioli, presidente di Confindustria Salerno.

Gli fa eco Andrea Prete, presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno: “Ho appreso con grande costernazione la notizia della scomparsa di Gianandrea Ferrajoli, giovane e brillante imprenditore di cui ho sempre apprezzato innanzitutto le doti umane fuori dal comune, oltre che l’indiscussa preparazione, arricchita da studi e percorsi formativi di profilo internazionale. Egli aveva ben chiari gli scenari futuri del comparto della logistica e, in tal senso, aveva avviato con successo l'azienda di famiglia verso percorsi di crescita e sviluppo ben riconoscibili. La sua prematura scomparsa rappresenta un duro colpo per la famiglia – a cui rivolgo sentimenti di cordoglio e di vicinanza – e per l'intera business community salernitana”.