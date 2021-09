"Ruggi", buone notizie: stabilizzati 32 dipendenti dell'ospedale Soddisfatti i sindacati: "Ma ora prorogare i contratti ai precari del Covid"

Con la delibera 620 del 10 settembre l’Azienda Ospedaliera Ruggi d’Aragona di Salerno ha proceduto alla stabilizzazione a tempo indeterminato di 32 operatori sanitari a tempo determinato che hanno raggiunto i requisiti previsti dalla legge Madia. Di questi: 18 operatori socio sanitari e 14 infermieri.

"In settimana avevamo sollecitato la pubblicazione della delibera per la stabilizzazione del personale precario che aveva presentato domanda entro il 1 luglio. Chi al 30 giugno era in possesso dei 36 mesi previsti dalla legge Madia oggi finalmente viene stabilizzato. Un giusto riconoscimento soprattutto dopo una emergenza mondiale che ha messo a dura prova tutto il mondo degli operatori sanitari. Ora come Fp Cgil Salerno - il commento del segretario Antonio Capezzuto - proseguiremo la nostra battaglia per la proroga a 36 mesi dei contratti di tutti i lavoratori ancora precari assunti durante l'emergenza Covid-19, affinché i nostri operatori possano finalmente trovare stabilità e restare nel nostro territorio".