De Luca: "Strade e infrastrutture, in arrivo 700 milioni per Salerno" Il governatore illustra gli interventi per Porta Ovest, il Trincerone e gli svincoli autostradali

"In questi anni si sta completando tutto il progetto di rinnovamento della città di Salerno. Sarebbe un delitto interrompere questo lavoro". Vincenzo De Luca è tornato a Salerno per rivendicare l'impegno sulle infrastrutture. E dopo l'aeroporto, riflettori puntati sui cantieri per la viabilità. A cominciare da Porta Ovest e dal Trincerone,.

"La Regione Campania investe complessivamente 700 milioni di euro sulle infrastrutture della viabilità. Stamattina illustriamo un progetto finanziato dalla Regione per 60 milioni di euro che riguarda lo svincolo del Cernicchiara. Si sta realizzando il tunnel dal porto commerciale fino all'autostrada Nord. Quando questo tunnel sbucherà nel Cernicchiara bisognerà organizzare la viabilità per evitare interferenze. Occorrerà realizzare una serie di rotatorie e viadotti per rendere fluido il traffico. E' uno dei grandi progetti che servono a completare il programma di viabilita' e mobilita' nella citta' di Salerno. Finanziamo, ancora, il completamento del Trincerone all'altezza di via Sant'Eremita. Finanziamo la realizzazione di un parcheggio nel cuore del centro storico e la viabilita' per arrivare al vecchio carcere maschile. E' un grande programma di trasformazione urbana. Nei prossimi giorni presenteremo anche il rendering, una immagine compiuta, del fronte di mare, quando questo sara' completato", il dettaglio degli interventi ribadito dal presidente della giunta regionale nel corso dell'appuntamento all'hotel Mediterranea. Ad accompagnarlo il presidente della commissione trasporti a Palazzo Santa Lucia, Luca Cascone.

"Abbiamo già cominciato a realizzare le prime spiagge nella parte orientale della città. Già questo ha cambiato la faccia di Salerno. Da qui a due settimane, intanto, si completa Piazza della Libertà. Realizziamo poi la spiaggia davanti a tutto il lungomare di Salerno fino a Pontecagnano. Il nostro obiettivo e' completare questo lavoro Guai a noi se questo lavoro si interrompe nella città di Salerno. Perdiamo tutto", il monito di De Luca.