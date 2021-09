Salerno, voragine nella zona orientale: cede la strada al Polo Nautico Paura ma nessun ferito: in passato l'area già teatro di episodi simili

Mattinata di caos e disagi a Salerno per la voragine che si è aperta sulla Tirrena inferiore. L’asfalto della zona orientale, a pochi metri dal Polo nautico, ha ceduto per diversi metri. Tanta paura ma per fortuna non si sono registrati feriti.

Sul posto i vigili urbani, che hanno circoscritto la zona del crollo e avviato le verifiche. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità, visto che si parla di una delle arterie principali - e più trafficate - di Salerno. Non è la prima volta che nella zona orientale si verificano episodi del genere: già in passato la stessa strada è stata teatro di altri cedimenti.

Preoccupati i residenti, che ora attendono verifiche sulle condizioni di sicurezza.