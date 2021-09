Salerno: 20kg di gratta e vinci e biglietti del lotto rimossi dalla spiaggia Voglio un Mondo Pulito: "Chiediamo a chi di competenza di stare attenti a ciò che succede in città"

Ancora degrado sul litorale di Salerno. Come ogni sabato mattina i volontari di Voglio un Mondo Pulito si sono occupati di ripulire un spiaggia della città. Ieri, l'intervento ha interessato l'arenile di Pastana, di Lungomare Colombo. "La quantità di immondizia negli scogli era impressionante, abbiamo fatto quanto potevamo per rimuovere il più possibile, ed evitare che tutti quei rifiuti finissero in mare", hanno fatto sapere i volontari. Sono stati rimossi 142,3 Kg totali di rifiuti.

Durante il CleanUp, trovate anche due piccole microdiscariche, contenenti rifiuti da ricevitoria.

"Era tutto sommerso di gratta e vinci, biglietti del lotto, scommesse ecc. Abbiamo rimosso almeno 20Kg di questo materiale - la testimonianza dell'associazione - Non sappiamo chi sia stato, e non ci andiamo nemmeno a ipotesi, perché, come giusto che sia, non si accusa nessuno senza prove. Ma chiediamo a chi di competenza di stare attenti a ciò che succede nella nostra città, ma soprattutto ci rivolgiamo a chi compie tali gesti, dicendo semplicemente loro, che sono rifiuti che si smaltiscono tranquillamente dal ritiro porta a porta, e che quindi, a maggior ragione, non capiamo il senso di tale gesto".