San Matteo, Bellandi: "Basta polemiche serviva un luogo bello e sicuro" L'arcivescovo di Salerno è tornato sulla scelta di Piazza della Libertà per la festa patronale

“Diciamo che per San Matteo occorreva un luogo capace di offrire quelle condizioni di sicurezza e anche di bellezza, perché comunque si tratta di una piazza bella”. L'Arcivescovo di Salerno Campagna Acerno Andrea Bellandi smorza le discussioni sulla celebrazione della messa per San Matteo che si terrà il 21 settembre in piazza della Libertà. Sulle discussioni che tengono banco da giorni in città l'arcivescovo ha chiarito: “Le polemiche ci stanno ce le immaginavamo ma credo che sia l'unica condizione per una celebrazione in sicurezza e auguriamoci inoltre che il tempo ci sostenga. Quindi preghiamo San Matteo perché ci sia il sole”.